Novo recurso que vai revolucionar como os usuários utilizam o aplicativo WhatsApp

Um novo recurso vai revolucionar como os usuários utilizam o aplicativo WhatsApp. Como revelado pelo site WhatsApp, a novidade está em desenvolvimento e será liberada em breve para todos.

A plataforma desenvolve, em estágio avançado, uma função que permite até 4 dispositivos conectados em uma mesma conta simultaneamente.

Como já revelado anteriormente, quando o usuário utilizar o WhatsApp em um segundo aparelho, haverá a necessidade de copiar o histórico do chat (com todas as mensagens).

Com isso, o aplicativo está trabalhando atualmente para sincronizar o histórico de bate-papo entre as plataformas (não está muito claro como funcionará).

Da mesma maneira, uma mensagem será entregue a todos os dispositivos conectados, portanto, o histórico será sempre sincronizado entre as plataformas.

Utilizando este recurso (de vários dispositivos), uma conexão de Internet no dispositivo principal não será necessária para utilizar o WhatsApp para PC, por exemplo.

Ainda em desenvolvimento, o grande recurso funcionará para os sistemas Android e iOS em breve. Confira novidade:

WABetaInfo

LEIA TAMBÉM: