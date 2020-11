Segurança: este é o erro que você não deve cometer ao usar o Tinder

Ao usar o Tinder pela primeira vez, podemos cometer alguns erros que podem colocar em risco nossa privacidade e segurança. Um deles, por exemplo, é passar o número de telefone após a primeira conversa.

Isso pode ser entendido como um erro, pois após alguns dias de conversa, você pode perceber que não tem conexão alguma com a pessoa ou que ela é simplesmente meio doida. Só que você já passou seu número. É até possível bloquear no Whats, mas fica mais difícil bloquear uma chamada.

Outras dicas do Tinder:

Pambakian, executiva do Tinder, afirmou em entrevista a Cosmopolitan UK que já ouviu falar de casais que se apaixonaram em amor à primeira tentativa pela primeira pessoa com quem combinaram no Tinder e trocaram números imediatamente, "mas acho que vale a pena bater um papo no aplicativo até ter certeza estão interessados ​​em conhecê-los. Você pode descompactar com a outra pessoa no aplicativo se decidir que não está mais interessado, o que é muito mais fácil do que dizer a ela para perder seu número!", alerta.

