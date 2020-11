Os signos que sempre tomam as rédeas de forma muito decidida

Alguns signos do zodíaco são duros na queda e não temem assumir as rédeas de forma muito decidida, liderando e reunindo seguidores ao seu redor. Confira quais são:

Áries

O ariano assume responsabilidades mesmo sem estar totalmente ciente do que os espera. Ele possui confiança em si mesmo e não tem medo de se fazer respeitar usando atitudes e palavras. Pode parecer um pouco mandão, mas quando está mais equilibrado consegue determinar bem que é igual às outras pessoas.

Touro

O taurino nem sempre está no comando, mas quando assume a liderança é protetor e decidido. Ele pode até ser duro quando as coisas ficam mais estressantes, mas é perseverante e por vezes consegue aconselhar as pessoas ao seu redor com muita responsabilidade. Ele ensina coisas valiosas.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

O leonino é um líder nato e pode assumir as rédeas sem nenhum problema. Ele gosta de tomar decisões e de agir com aliados que o apoiam, fazendo a força pela união. Este signo possui uma energia que pode ser dominadora, mas também é muito protetor e criativo, o que o dá vantagens como “chefe”.

Capricórnio

O capricorniano é extremamente esforçado e se estabelece de forma confiante quando acha que realmente tem potencial. Este signo sabe quem conta com ele e assume as rédeas de forma construtiva, visando dar o melhor de si e motivar os outros a fazer o mesmo para levar as situações. Ele tenta servir de exemplo e inspirar.