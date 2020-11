Os signos que são mais sorrateiros na hora de descobrir informações dos outros

Alguns signos do zodíaco podem ser muito empenhados em descobrir informações das outras pessoas e sempre acabam indo longe de mais. Confira quais são:

Áries

O ariano não tem medo de impressionar os outros ou a si mesmo quando vai atrás de uma informação por curiosidade ou desconfiança. Ao sentir que precisa ser levado a um lugar misterioso, ele ouve a intuição e se torna disposto a procurar a verdade a todo custo, não deixando pistas sobre isso até chegar a hora certa.

Touro

O taurino não confia facilmente e sabe como usar sua personalidade séria para se tornar um verdadeiro detetive. Ele gosta de estar preparado e tentará sempre saber de tudo com antecedência. Para isso, ele pode bisbilhotar e examinar todo o tipo de sinal que considera suspeito.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

O escorpiano é misterioso e sabe guardar segredos, por isso ele é atento com tudo aquilo que as outras pessoas desejam manter oculto. Além de ter um sexto sentido aguçado, ele sabe como ir atrás das informações que deseja e tirar pistas do outro sem que ele nem perceba, podendo também usar a manipulação.

Sagitário

O sagitariano é curioso e, por mais que não pareça envolvido na vida dos outros, sempre dá um jeito de saber o que está acontecendo, mesmo de longe. Ele pode ir atrás de uma informação passando por todos os meios necessários, sem receio de ser pego e sem arrependimento sobre o que pode chegar a descobrir.