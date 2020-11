Os signos que podem ter mudanças na vida amorosa com a entrada do Sol em Sagitário

Até 21 de dezembro o Sol estará em um dos signos mais aventureiros, livres e intensos do zodíaco. Confira como esta fase influenciará e trará mudanças na vida amorosa de alguns signos do zodíaco:

Touro

Os sentimentos podem aflorar ou se tornarem mais profundos o que influenciará em todos os seus relacionamentos. Para alguns, isso pode ser muito positivo e atrair a aproximação do casal ou de pessoas interessadas romanticamente, mas para outros será um momento de muita aprendizagem sobre si mesmo e entendimento sobre as relações que realmente valem a pena.

Libra

Momento em que o poder de atração e de boa comunicação aumenta. Mesmo que seja pelas redes sociais, você sentirá mais facilidade e se conectar com as pessoas de forma mais agradável e divertida. Assuma essa energia otimista e deixe fluir; lembre-se que as expectativas altas podem atrapalhar sua paz.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

A intuição e o poder dos sonhos aumentam significativamente, o que o levará a olhar mais para dentro de si e buscar resoluções de problemas do passado, especialmente no quesito vida amorosa. Chegou a hora de se desfazer daquilo que já não traz paz e não pode ser mudado, curando mágoas e buscando o crescimento. Essa atitude pode favorecer os relacionamentos atuais e que ainda estão por vir na vida do capricorniano.

Aquário

Momento em que você se destaca entre as pessoas ao seu redor e pode atrair novas conexões, seja para amizades, como também a nível amoroso. A tendência a viajar ou conhecer pessoas de lugares distantes aumenta, o que trará a expansão de ideias e também novas aprendizagens. Para os casais, é um tempo positivo para se aproximar e experimentar coisas novas. Divirta-se!