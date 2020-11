Já começaram as novas ofertas da Black Friday da PlayStation

A Black Friday acontecerá apenas no fim desta semana, mas as ofertas da PlayStation começam agora – com enormes economias em uma seleção gigantesca de jogos, assinatura da PS Plus e muito mais, como revelado pela Sony.

“Teremos até 50% de desconto em mídias físicas para grandes jogos, incluindo os lançamentos recentes The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima, sucessos como Marvel’s Spider-Man, Death Stranding, Days Gone e outros e jogos para toda a família como Concrete Genie, Dreams e MediEvil, além de toda a linha PlayStation Hits.– incluindo jogos premiados como Horizon Zero Dawn: Complete Edition, The Last of Us: Remastered, GT Sport e muito mais”, detalhou.

Descontos na PS Plus

Por tempo limitado, economize 25% na assinatura de 12 meses da PS Plus, com acesso a multiplayer online, jogos mensais, 100GB de armazenamento em nuvem e ofertas exclusivas na PS Store.

Para jogadores que possuem o PS5, a assinatura da PlayStation Plus também fornece acesso à PlayStation Plus Collection com títulos de PS4 que definiram a geração, como God of War, Ratchet and Clank, Call of Duty Black Ops III – Zombies Chronicle Edition, Uncharted 4: A Thief’s End, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais.

PS Store

Ainda de acordo com as informações, a PS Store também contará com descontos. “Além disso, também teremos diversos jogos com descontos na PlayStation Store”.

“Mergulhe no épico da Naughty Dog aclamado pela crítica The Last of Us Part II, interrompa uma invasão mongol na aventura samurai de mundo aberto Ghost of Tsushima ou entre em campo e encontre a glória no FIFA 21”, completou.

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: