Clonagem do WhatsApp atingiu quase 500 mil brasileiros em outubro; confira dicas para não cair no golpe

Mais de 2 milhões de brasileiros já foram afetados por golpes em outubro de 2020, de acordo com levantamento do dfndr lab, laboratório especializado em segurança digital da PSafe. A análise também mostra ainda que mais de 453 mil pessoas já tiveram o WhatsApp clonado no mesmo mês.

Como revelado, o laboratório também levantou dados dos estados mais afetados pelo golpe de Clonagem de WhatsApp, no topo da lista está São Paulo com 84 mil vítimas, seguido pelo Rio de Janeiro com 49 mil e em terceiro vem Minas Gerais com 33 mil vítimas impactadas.

Em relação às fraudes, de acordo com Simoni, diretor do dfndr lab, os golpistas aproveitam temas em alta na mídia para planejar armadilhas digitais que são facilmente espalhadas pela internet devido à atenção que conquistam das vítimas.

“O tema mais usado no período foram golpes promovendo falsas ofertas de emprego, com mais de 1.2 milhões de acessos e compartilhamentos”, detalhou.

Outro de destaque no levantamento é o compartilhamento de fake news, que ajudam a impulsionar a propagação de inúmeros golpes e da desinformação. Dicas de como se proteger contra golpes virtuais:

Instale uma solução de segurança no aparelho.

Ative a autenticação em dois fatores, pois, assim que o usuário tentar acessar uma conta será solicitado duas formas de confirmação para o login. Sendo a primeira a senha já cadastrada pela pessoa e a segunda um código de segurança que pode ser enviado através de sms ou e-mail.

Não compartilhe links de procedência duvidosa.

Ainda de acordo com as informações, nunca compartilhe o código PIN do WhatsApp com terceiros, isso é o que possibilita a Clonagem do aplicativo e o sequestro da conta.

Com informações da Psafe

