Rihanna: o que podemos aprender com a primeira mulher negra CEO de uma empresa de moda

Além de músicas potentes, Rihanna virou um ícone da moda. Em 2019, Riri inovou ao diversificar os corpos no segmento de lingeries em sua marca Savage x Fenty.

Ainda em 2019, sua marca entrou para o portfólio do grupo LVMH e isso fez com que ela se tornasse a primeira mulher negra CEO de uma empresa de moda.

Com uma vasta experiencia e uma visão progressista da moda, o que ela pode nos ensinar sobre o assunto? É o que decidimos pesquisar.

Todos os corpos são belos

Ao incluir diversos corpos em sua marca de lingerie, Rihanna mostrou ao mundo que todos os corpos são belos e podem, e devem, usar o que quiserem. Sexy não é ser magro, sexy é ter um corpo e amá-lo.

Brinque com as cores sem medo

Rihanna já apareceu algumas vezes com muitas cores. Em determinada ocasião, ela usava um mini shorts de peles de pelúcia multicolorida, combinado com um top preto espartilho e um blazer listrado preto e branco que lembra a roupa usada pelo personagem do filme de terror Beetlejuice. Ela mostra que devemos brincar com as cores sem medo.

Elegância com simplicidade dá super certo

Com combinações como minissaia e blusa jeans ou um blazer masculino e jeans desgastados, Rihanna deu o exemplo para milhões de pessoas e as ajudou a se expressar por meio de suas roupas. Ela mostra que é possível ser elegante com simplicidade.

O casual nunca sai de moda

Um de seus looks de rua mais marcantes aconteceu quando Rihanna apareceu vestindo um maxi blazer estampado de tweed e jeans rasgado na altura dos joelhos, conseguindo uma combinação que pode parecer estranha para alguns, mas funciona perfeitamente para momentos casuais que merecem um toque de elegância.

