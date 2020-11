Os signos que precisam dar atenção para a intuição

Esta semana pode entregar avisos e uma intuição especial para alguns signos do zodíaco, que devem estar atentos. Confira quais são:

Áries

Uma nova energia o ajuda a olhar para dentro com mais instinto, aguçando a intuição e entregando maior crença na abertura de novas possibilidades. Este é o momento de se cuidar e curar aquilo que o impede de ser a melhor versão de si mesmo. Seu sexto sentido aumentará especialmente sobre as finalizações necessárias.

Touro

A preocupação com os outros e socialização aumenta, mas isso também ajudará a fazer você descobrir seu poder. Não tenha medo de renovar as energias e fique atento a sua intuição, que irá aumentar principalmente na percepção sobre as verdadeiras intensões das outras pessoas, especialmente na amizade.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

As profundas conexões com aquilo que você sente e deseja o ajudarão a escolher caminhos. A criatividade e eficiência podem aumentar, especialmente no trabalho. Uma maior intuição se fará presente especialmente em assuntos íntimos e de relacionamentos amorosos; olhe para dentro e para fora.

Peixes

Os sentimentos começam a tomar conta da sua mente e coração, o que pode aumentar as revelações em sonhos e a conexão com o que pode ajudá-lo positivamente. Fique atento a tudo aquilo que promove sua curiosidade e não tema buscar curas para emoções negativas. Este é o momento de começar a seguir em frente.