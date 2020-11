‘Mensagem bomba’ que deve ser evitado por todos os usuários do aplicativo WhatsApp

Em uma falha grave, o aplicativo WhatsApp pode ser travado com apenas uma ‘mensagem bomba’. Basicamente, um contato pode enviar uma mensagem que contém muitos caracteres estranhos.

Como já revelado anteriormente, com isso, a plataforma pode interpretar o texto de maneira equivocada. O alerta foi compartilhado pelo site especializado WABetaInfo.

A combinação cria uma situação em que o WhatsApp não consegue processar a mensagem, determinando um travamento infinito.

Depois de recebido, a forma mais simples de escapar do bug é entrar no WhatsApp Web e deletar a mensagem problemática rapidamente.

Possível solução

E atualizações recentes do WhatsApp, liberadas nesta semana, para iOS incluem agora algumas verificações para validação do tamanho do vCard.

Ainda de acordo com as informações, o objetivo é impedir que um contato malicioso trave o aplicativo de mensagens. Por isso, é importante manter o app sempre atualizado. Confira:

NEW: Recent WhatsApp for iOS updates include now some checks for vCard size validation, to reduce several malicious contact cards that crash WhatsApp. https://t.co/gTrTRAOfCk

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 21, 2020