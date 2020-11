Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 23 a 27 de novembro de 2020

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Dúvidas sobre continuar no seu trabalho ou procurar melhores opções surgem. O seu signo é um líder e está sempre à procura de novos desafios, por isso analise a sua melhor opção e não se deixe levar pelas emoções.

Tenha cuidado com os problemas de estresse e dê uma folga para a sua mente. Busque a calma e serenidade. Em 25 de novembro, você participará de uma reunião importante.

Tenha cuidado com um ex; procure ficar em paz e não busque uma reconciliação porque depois você ficará decepcionado. É melhor seguir em frente na sua vida amorosa. Momento de cuidar mais de si e da saúde.

Procure não falar muito sobre sua vida privada e lembre-se que nem todo mundo quer vê-lo feliz, Afaste-se da inveja e tente ser discreto. Você terá sorte com os números 08, 21 e 25.

Touro

Você vai enfrentar complicações esta semana em termos de trabalho. Não se aborreça por nenhum motivo e tente não se meter em problemas de outras pessoas.

Lembre-se que seu signo é impulsivo e você está sempre na defensiva, então pense duas vezes antes de agir ou falar algo. Um novo projeto de trabalho pode surgir; não hesite e assuma as rédeas para que você se destaque.

Cuide da sua saúde e não seja negligente com sintomas estranhos. Um ex pode voltar a desenterrar um assunto chato do passado; tenta resolver em paz e se esqueça daquela pessoa que só suga sua energia.

Você terá sorte no dia 25 de novembro com os números 65 e 90. Tente usar a cor azul para atrair abundancia. Os solteiros continuam assim até encontrar a pessoa ideal.

Gêmeos

Você terá ideias e pensamentos positivos esta semana. Chegou a hora de realizar, pois seu signo está passando por um período de prosperidade. Não hesite em fazer mudanças e assumir novos projetos que serão muito lucrativos em sua vida.

Se você é mulher, verifique com seu médico se há algum problema hormonal e lembre-se de que a saúde deve ser sempre priorizada. Em geral, é preciso também ter atenção com os rins. Você terá sorte no dia 24 de novembro com os números 06 e 54. O vermelho atrai prosperidade.

Você resolve uma questão legal a seu favor. Não se meta em encrencas e fique longe de pessoas que têm negócios ilícitos. Você reorganiza seus sentimentos e busca seu bem-estar. Em caso de cirurgias tudo terminará bem.

Câncer

Você vai começar um projeto de trabalho esta semana. Sua necessidade de crescimento fará sua mente trabalhar 100% para criar novos negócios que lhe trarão vantagens.

Com relação a seus colegas de trabalho, bloqueie as energias negativas e não dê mais tanta atenção ao que eles falam. Continue com cuidando da saúde com exercícios e uma boa alimentação.

Você planeja uma viagem para o final do ano. Você é um bom ouvinte, siga esse caminho para ajudar mais pessoas a encontrar a felicidade.

A sorte chega no dia 25 de novembro com os números 06 e 53. O azul aumentará a prosperidade. Tente não insistir em prejudicar seu ex por causa de ressentimentos e siga em frente.

Leão

A prosperidade chega esta semana e você dará continuidade aos seus objetivos pessoais. Sua força para seguir em frente e terminar qualquer projeto que você tenha em mente estará aflorada, por isso não se estresse muito e foque em conseguir.

Você terá sorte com os números 13 e 29. O branco atrairá paz. Você pode receber dinheiro extra. Um novo amor do signo de Virgem ou Peixes muito compatível deve surgir; mas lembre-se que em novos relacionamentos você deve ir devagar para não sobrecarregar o outro.

Não fuja e se responsabilize pela sua vida pessoal. Enfrente seu medo de assumir compromissos e encare os desafios com maturidade. Você terá diversos compromissos pessoais e de trabalho; administre bem o seu tempo.

Virgem

Boas energias chegam esta semana. Você terá boa sorte com a assinatura de novos contratos e a chegada do dinheiro. Documentos são organizados. Uma viagem deve acontecer até o final do ano.

Você saberá de uma gravidez em sua família que lhe dará muita alegria. Tenha cuidado com o ciúme do seu parceiro e evite atrair conflitos desnecessários. Solteiros vão encontrar pessoas muito compatíveis.

Este 25 de novembro a sorte chega às relações e no início de negócios. Seus números da sorte são 01, 29 e 88. Sua boa administração de tempo e organização ajudará para que qualquer negócio funcione com sucesso.

Libra

Você vai enfrentar muita pressão esta semana em questões pessoais e de trabalho. Seja paciente e proceda com cautela. Seu signo é muito corajoso, mas não deve procurar problemas onde não existem, então fique calmo e mostre uma atitude positiva.

Cuide de problemas de infecção de garganta. Você vai assumir as rédeas de bons projetos no trabalho e fechar contratos. A abundância vai bater à sua porta esta semana.

Vá atrás de um amor e lembre-se que o orgulho não é tão bom, o mais importante é ficar em paz consigo mesmo. No dia 25 de novembro você pode receber um convite ou um presente inesperado.

Você resolve questões jurídicas a seu favor e isso trará paz de espírito. A sorte chega com seus números 00 e 31.

Escorpião

Você vai se sentir um pouco chateado esta semana com seus problemas pessoais, mas lembre-se que você tem o poder de afastar tudo o que é negativo, você só precisa se concentrar no que realmente quer.

Você vai viajar a trabalho e movimentar sua energia faz bem. Você recebe dinheiro extra para pagar uma dívida. Seu melhor dia será 25 de novembro; a sorte vai sorrir para você em todos os sentidos e especialmente no trabalho.

Um novo contrato pode dar muita satisfação, apenas lembre-se de ser discreto com seus planos para não se atrair energias negativas de inveja. Não discuta com seu parceiro e reflita sobre dar o espaço que ele deseja.

Você terá sorte com os números 04 e 38. Sua maior compatibilidade no amor será com o signo de Áries e Gêmeos.

Sagitário

Você vai tomar importantes decisões de trabalho esta semana e não deve se deixar levar pelos seus impulsos. Busque sempre o melhor para você em termos de trabalho.

Seu signo passará por uma fase de crescimento econômico e deve aproveitar todas as boas energias que o cercarão. É preciso ter atenção com a sua ansiedade e procurar um especialista para cuidar melhor da saúde.

Um amor do signo de Peixes ou Leão espera que você volte. Seja claro e converse sobre o que você realmente deseja na sua vida amorosa. Tome iniciativas.

Você terá sorte em 25 de novembro com os números 04 e 31. Você compra uma passagem para fazer uma viagem no final do ano. Se você analisa um investimento importante; seja responsável.

Capricórnio

Esta será uma semana de boa sorte para o seu signo e o que você tanto desejava em termos de emprego se cumprirá. Nestes dias você pode receber uma proposta de trabalho que o ajudará a estar melhor financeiramente ou descobrirá a boa sorte em um negócio que começa a crescer em todos sentidos.

As energias do dinheiro estarão ao seu favor, mas procure ser discreto em tudo o que fizer e não fale sobre isso para não atrair inveja. Você está muito distraído, então tente se concentrar em seu desempenho profissional.

Os comprometidos podem descobrir uma gravidez. Você terá sorte no dia 24 de novembro com os números 05 e 43 e resolverá tudo o que está pendente. Você compra algo novo ou faz mudanças necessárias.

Aquário

A boa sorte estará do seu lado esta semana porque seu signo está passando por um período de prosperidade. Momento de tomar a iniciativa e colocar planos em prática. Seu poder de atração pelo pensamento aumenta.

Na segunda-feira você irá às reuniões no seu trabalho para mudanças positivas, mas tente não falar sobre isso para não provocar a inveja dos outros e assim não criar obstáculos no seu futuro.

Você terá sorte com os números 09 e 88 e a cor azul atrairá abundância. O amor pelo signo de Gêmeos ou Peixes tornará sua vida mais intensa.

Procure ficar em paz e não pense que seu parceiro é infiel; busque a autoconfiança e diálogo. Não deixe que a preguiça o impeça de prosperar profissionalmente. Um animal de estimação pode surgir na sua vida.

Peixes

Você terá boas chances de sucesso esta semana e passará por uma fase financeira de oportunidades, apenas não deixe tudo na mão do acaso ou dos outros. Evite também cair em tentações que te desviam de seus objetivos.

Nesta terça-feira você terá pressa para terminar tudo o que tem pendente no trabalho e deve manter a ordem, deixando tudo a tempo e resolvendo todas as pendências. Um amor do passado decide voltar; analise bem e pense que é melhor não sair com alguém apenas para não se sentir sozinho.

Chegou a hora de encontra um parceiro mais compatível; alguém do signo de Câncer ou Escorpião pode aparecer na sua vida. Tenha atenção com os problemas renais ou intestinais e não pare de se exercitar.

Não brigue mais com sua família; existem pessoas que querem o melhor para sua vida e é importante ouvir seus conselhos. Você terá sorte com os números 03 e 29.