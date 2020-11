Falha no Facebook Messenger permitia ouvir áudio mesmo antes da vítima atender uma ligação

O Facebook corrigiu uma falha de segurança no aplicativo Messenger para Android que fazia com que terceiros pudessem se conectar ao áudio de uma chamada mesmo antes da vítima atender uma ligação.

Como revelado pela ESET, para explorar essa falha, o atacante e a vítima devem estar logados no Facebook Messenger.

Da mesma forma, a vítima também deve estar logada no Facebook no navegador com a mesma conta.

“A vulnerabilidade foi reportada no último dia 06 de outubro, com um prazo de 90 dias para ser corrigida – nesta semana, o Facebook lançou um patch que corrige o problema”, detalhou.

Com informações da ESET

