Cientistas descobrem tratamento que atinge somente células cancerosas

Um grupo de cientistas anunciou a descoberta de um novo método de tratamento capaz de atingir com precisão somente as células cancerosas e preservando os tecidos ao redor.

A técnica foi testada em camundongos com sucesso e deve estar disponível para uso em seres humanos nos próximos dois anos.

De acordo com o professor Dan Peer, da Universidade de Tel Aviv, em Israel, o novo método, baseado na edição de DNA das células doentes, não tem efeitos colaterais e os testes até agora demonstraram que as células cancerosas tratadas com esse método não se tornam mais ativas.

Segundo os cientistas, os ratos tratados com a nova técnica tiveram o dobro de expectativa de vida e a taxa de sobrevivência subiu em 30% em relação ao grupo de controle.

O estudo foi feito por pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, Universidade de Nova York e da Haravard Medical School. (Com The Independent)