Os signos mais afetados pela entrada do Sol em Sagitário

O Sol acaba de entrar em Sagitário, um dos signos mais aventureiros e repletos de emoção do zodíaco. Confira os signos que sentirão esta fase de forma mais intensa até 21 de dezembro:

Gêmeos

Momento em que os relacionamentos, sejam no amor, amizade e em família entram em foco, de modo que o que é positivo fica em evidencia, mas os conflitos também afloram. É importante investir em buscar um maior equilíbrio, para ter mais humor e calma, para assim lidar melhor com todos os obstáculos que podem surgir. Este é o momento de fortalecer os laços positivos e também pode indicar novas paixões para alguns geminianos. Novos caminhos se abrem e podem indicar passos importantes, mas será necessário ser honesto com você mesmo e com os outros.

Confira mais sobre os signos:

Virgem

Momento que pode trazer dúvidas e introversão, limitando iniciativas, mas proporcionando autorreflexões profundas. Nesta fase, será comum recordar sentimentos e acontecimentos importantes sob uma nova perspectiva. Lide com a intensidade e densidade se libertando de memórias e virando páginas. Tudo isso trará lições positivas e superação, mas é preciso se permitir acessar a verdadeira liberdade, para só então construir novamente bases mais sólidas.

Peixes

Sua carreira e reputação entram em foco, mas nem sempre é fácil se sentir observado. É preciso aumentar a autoconfiança e não ter medo de receber os frutos do próprio esforço. Este momento pode ser cheio de responsabilidades, mas achegou a hora de agir e não ter medo de tomar novas direções. Lembre-se que as consequências podem ser complexas em caso de negligência e falta de responsabilidade.