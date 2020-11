O novo emoji do WhatsApp perfeito para pessoas irônicas

O aplicativo WhatsApp liberou recentemente uma nova atualização beta com novos emojis para os usuários da plataforma.

Como revelado pelo site WABetaInfo, o 'update 2.20.206.11' está disponível para o sistema operacional Android.

Na versão, a popular plataforma libera novos emojis do padrão Unicode, com várias modificações.

Entre eles, se destaca um novo gesto com a mão. Com sentidos variados, pode expressar algo como ‘que cúmulo’.

Nas redes sociais, o novo emoji foi descrito como perfeito 'para pessoas irônicas'.

Como revelado, a atualização ainda é exclusiva para testadores da plataforma. Em breve será liberada para todos os usuários. Confira:

New emojis in WhatsApp beta, coming to a public release in the coming months 💬 https://t.co/G5Yl7dcBiT pic.twitter.com/b12rBrDbeN

— Emojipedia (@Emojipedia) November 17, 2020