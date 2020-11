Os signos do zodíaco que não devem desanimar no amor

Durante este fim de semana, alguns signos do zodíaco podem passar por momentos ou sentimentos complicados, mas não devem desanimar no amor. Confira quais são:

Touro

Por mais que problemas do passado voltem a assombrar sua vida amorosa, é importante manter a calma diante dos dramas e focar nas experiências positivas. Esta é uma ótima oportunidade para se abrir ao presente e focar em como melhorar o futuro. Evite ficar pessimista.

Virgem

Por mais emocional e introvertido que você se sinta, este é um momento de pensar em iniciativas positivas para a sua vida amorosa. Chegou o momento de deixar fluir e agir com calma, sem apressar a seriedade. Lembre-se que antes de tudo, é necessário estabelecer uma boa conexão.

Libra

Problemas do passado precisam ser resolvidos na vida amorosa, assim como os sentimentos por amores que já não são mais possíveis. Tudo isso acontece dentro de você, mas não é preciso passar por isso sozinho. Confie no conselho de pessoas queridas e busque as finalizações necessárias para seguir em frente com liberdade.

Capricórnio

A sensação de solidão não ajudará você a lidar com as emoções que ficam afloradas. Este é o momento de expressar o que sente e se libertar de padrões ou amarras que já não funcionam mais. Busque conclusões dentro de você com sinceridade e se abra para uma nova fase.