‘Você é importante’: Gerente de loja é vítima de racismo e colaboradores preparam homenagem comovente; momento foi compartilhado nas redes sociais

Bruno Mendes, gerente de uma loja da varejista Ponto Frio, recebeu uma homenagem comovente dos colegas de trabalho após ser vítima de racismo no último fim de semana. O caso aconteceu em Governador Valadares (MG).

Conforme revelado pelo portal G1, um casal de idosos entrou na loja e perguntou pelo gerente. Ao saber que era ele, a idosa falou que era “inadmissível que um negro gerenciasse uma loja tão grande”.

Depois do ocorrido, Bruno foi encontrado chorando por um dos funcionários. Ainda de acordo com as informações, o gerente disse que não denunciou o caso e que nem vai.

Para demonstrar sua importância, ao chegar na loja nessa segunda-feira (16), Mendes foi recepcionado com uma homenagem comovente preparada pelos colaboradores da unidade.

O momento foi compartilhado nas redes sociais. Na página ‘Razões Para Acreditar’, o vídeo já conta com mais de 4,2 milhões de visualizações. Confira o registro:

