Uma nova era do iPhone com 5G, Claro agora oferece todos os modelos do iPhone 12; confira como utilizar tecnologia em São Paulo

A operadora Claro oferece para os usuários brasileiros a nova linha iPhone 12, em quatro versões, apresentando uma poderosa experiência 5G, quinta geração de internet móvel.

Como revelado pela empresa, com um design totalmente novo, os modelos apresentam novos sistemas de câmera, com a nova tampa frontal Ceramic Shield, display Super Retina XDR de ponta a ponta para uma experiência de visualização mais envolvente, e o chip Bionic A14 projetado pela Apple.

“A partir de hoje, nas lojas físicas e online da Claro, os clientes poderão aproveitar uma série de ofertas para a nova linha de produtos. Por exemplo, o iPhone 12 mini está disponível por 21 parcelas de R$ 237,57 no Combo Multi 200 + 200GB”, detalhou.

Tecnologia

Os clientes que comprarem um iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 e iPhone 12 mini e tiverem um pacote de dados ativos da Claro, poderão experimentar a tecnologia 5G DSS (Dynamic Spectrum Sharing) da Claro, com conexões até 12 vezes mais rápidas que a convencional 4G, tudo isso sem custos adicionais no plano contratado.

“A empresa é pioneira na implementação da rede 5G no país, utilizando a tecnologia DSS, na qual é possível compartilhar as frequências disponíveis hoje, já alocadas para o Serviço Móvel Pessoal (SMP)”, informou.

Ainda de acordo com as informações, a rede 5G DSS da Claro está disponível em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém (PA), Brasília (DF), Campinas (SP), Goiânia (GO), Guarulhos (SP), Manaus (AM), Porto Alegre (RS) ), Santo André (SP), Santos (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Caetano do Sul (SP) e São Luís (MA).

Versão 12 e 12 mini / Reprodução

Com informações da Claro

