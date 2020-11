Os signos que ficam com medo de não amar direito

Alguns signos do zodíaco podem amar de verdade, mas mesmo assim terão medo de errar e não construir o relacionamento que realmente desejam. Confira quais são:

Gêmeos

Por vezes, mesmo diante de muita reciprocidade, o geminiano pode sentir medo de não amar as outras pessoas como deveria. Isso acontece por conta do receio de mudar de ideia e estar lidando com pessoas mais sérias nos relacionamentos, que podem ter conexões mais conservadoras. Isso só termina quando ele perde o medo de assumir um relacionamento.

Câncer

Por mais que seja sentimental e entregue a todo tipo de relacionamento que encontra importante na sua vida, o canceriano sente insegurança quando o amor entra pra valer na sua vida. Ele teme não ser suficiente e não dar conta de ser tudo o que o outro espera.

Confira mais sobre os signos:

Libra

Mesmo quando encontra alguém que atende as expectativas e parece muito conectado, o libriano pode deixar a insegurança tomar conta, especialmente depois de uma temporada solteiro. Este signo tem medo de machucar e não ser verdadeiro com a pessoa que se relaciona, podendo temer assumir algo sério.

Sagitário

O sagitariano pode estar muito apaixonado e ser também seguro, mas um relacionamento mais sério pode despertar muitos receios nele. Ele terá medo de não conseguir adaptar sua vida ao outro e acabar o decepcionando. Este signo odeia parecer o vilão da história.