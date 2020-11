Novo recurso do WhatsApp que vai deixar as conversas mais interativas; confira novidade

A opção de buscar adesivos (stickers), com termos específicos, foi liberada em uma recente atualização beta do aplicativo WhatsApp para iOS. O recurso já estava disponível para o sistema Android.

A nova função deixará as conversas mais interativas, como revelado pelo site especializado WABetaInfo.

Para isso, toque no ícone de pesquisa para pesquisar rapidamente usando texto, emojis ou selecionando uma categoria padrão específica.

Com isso, é possível encontrar o melhor sticker para o momento específico. A novidade será liberada em breve para todos os usuários da plataforma. Confira:

📝 WhatsApp Messenger beta for iOS 2.20.130.19: what’s new?

Search for stickers is available today for some iOS beta testers.

The feature is already available on WhatsApp for Android.https://t.co/4nGLVlIprg

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 19, 2020