Marina Ruy Barbosa acaba de lançar a primeira coleção de roupas da Ginger e já queremos todas!

A Ginger já nasceu para o sucesso. A primeira coleção capsula da marca, por exemplo, esgotou em 12 horas. Agora chega no e-commerce da marca de Marina Ruy Barbosa a primeira coleção oficial que nos deixou babando e querendo todas as peças.

A coleção tem forte influência da arte contemporânea e conta com 24 modelos, desde jeans, alfaiataria, vinil malha, que permitem diversas composições interessantes.

"Estamos muito felizes em apresentar a nossa primeira coleção de roupas, que traz muito da nossa visão e estética. Estávamos ansiosas para mostrar essa nova versão da Ginger para o mundo. São peças tem um forte apelo de design e são cheias de personalidade. Criamos uma identidade própria, única, que deixa claro quem é a mulher Ginger. Nossos primeiros lançamentos foram muito importantes, mas agora entramos em uma nova etapa enquanto marca”, conta a atriz para a revista Glamour.

Além de uma estética conceitual, a coleção é desenvolvida com tecido que conta com 100% algodão e conta com matéria-prima reciclada, o que reduz 90% no consumo de químicos e 95% do consumo de água.

