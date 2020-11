Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 20 a 23 de novembro

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

A paixão e a realização vão dominar você nesta sexta-feira, marcando um final de semana de muita convivência com seu parceiro. Os solteiros encontrarão novos amores altamente compatíveis dos signos de Aquário, Leão e Sagitário.

Procure não carregar os problemas das outras pessoas e é melhor ficar fora de situações complicadas ou de fofoca, principalmente de trabalho. Você paga suas dívidas. Os negócios podem trazer bons frutos.

Se pedirem uma opinião, tente dizer o que pensa, mas sem ofender, e encontre uma solução para os problemas. Você muda seu visual.

A sorte pode chegar com os números 03 e 21, tente combiná-los com sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Tenha atenção com a hipertensão e os problemas hormonais.

Touro

Você ficará um pouco chateado neste fim de semana e pode ser porque sente que não está progredindo o suficiente no trabalho e na vida pessoal, viajando em pensamentos frustrados. Portanto, reserve um tempo para analisar o que está fazendo de errado e transforme seu caminho em algo mais positivo.

Seu signo busca progredir na vida profissional, por mais que exija esforço; não tema planejar um novo negócio ou iniciar estudos que podem ajudar no futuro.

Uma viagem pode ser planejada em dezembro. Evite gastar e se endividar neste momento de contingência; não gasta com coisas desnecessárias. Você permanecerá estável com seu parceiro.

Os solteiros podem conhecer novos amores apaixonados do signo de Leão e Capricórnio. Seus números da sorte são 01 e 28.

Gêmeos

Você terá a reuniões de trabalho nesta sexta-feira e pode ser para fechar um novo projeto. Seu signo sempre vai bem no trabalho e sabe como manter as boas relações; invista nisso. Você desfrutará de um fim de semana divertido e novos amigos podem surgir.

Você compra decide cuidar melhor da saúde e os exercícios podem ser um bom caminho. Você recebe um dinheiro extra. Seus números da sorte são 03 e 27. Você encontra em breve um amor muito apaixonado do signo de Libra ou Peixes.

Se você é comprometido, tente levar seu relacionamento em paz e lembre-se de que nem sempre você tem razão; tente ser mais tolerante. Um amor do signo de Peixes ou Áries deseja voltar. Procure se manter saudável e mais controlado, alimentando-se melhor e melhorando seus hábitos.

Câncer

Durante esta sexta-feira você terá muita sorte em tudo relacionado ao trabalho. Uma surpresa pode chegar e ajudá-lo a se destacar profissionalmente. Seus números da sorte são 12 e 34 e as cores claras atraem a abundância.

Neste final de semana você terá a oportunidade de se reinventar em todos os aspectos de sua vida e tentar se livrar de todos os aspectos negativos que o cercam para assim recomeçar. Você faz pagamentos.

Documentos de viagem são organizados. Não seja mais insistente com aquele amor que não era para você, esqueça-o e procure conhecer pessoas mais compatíveis, como do signo de Sagitário ou Peixes. Evite cair em provocações do seu ex; é melhor apagar o número deles e deixar essa experiência ruim no passado.

Leão

Neste final de semana você se renovar completamente. Antes de comprar, lembre-se de rever seu guarda-roupa para relembrar o que já tem.

Momento de não ter nada que o impeça de seguir em frente, então aproveite esses três dias para pensar positivo e renovar as energias em sua casa. Lembre-se que sua mente é forte e você sempre atrai o que deseja.

Nesta sexta-feira você pode ficar um pouco chateado com seus amigos porque sente que eles abusam de você e só o procuram quando precisam de um favor; tente não esperar o que não vai acontecer e se aproxime de companhias reciprocas.

Quem está em um relacionamento vai desfrutar de um fim de semana cheio de amor e paixão, apenas deve deixar o ciúme de lado. Cuidado com o que come e cuide melhor do intestino ou do estômago. Estudar para as provas. Seus números da sorte são 02 e 16.

Virgem

Você vai tomar decisões importantes neste final de semana em relação à sua vida amorosa. É possível que às vezes você se cansa do seu relacionamento por considerá-lo monótono, mas tente não ser tão radical e sempre chegue a um bom acordo com seu parceiro.

Tenha em mente que amar é sobre somar e não afastar o outro, então deixe tudo fluir. Nesta sexta-feira você terá algumas dificuldades com pessoas do seu trabalho. Renove sua casa com cores claras ou as use para que a abundância chegue até você.

Você comemora o aniversário de um parente. Tenha atenção com os problemas de garganta e pulmão; tente parar de fumar o quanto antes. Seus números da sorte são 07 e 26. Você põe em dia pagamentos. A oportunidade para um negócio online pode surgir e será positiva; planeje-se.

Libra

Vá com calma nas suas decisões de trabalho e tenha em mente que você é muito intenso. É melhor pensar bem no que vai fazer; tente meditar e peça conselhos antes de tomar uma decisão nesta sexta-feira.

Você realiza tarefas para uma mudança de casa ou procura um novo lar para ter mais independência em sua vida. Lembre-se que uma fase de amadurecimento está chegando e será importante.

Quem está em um relacionamento pode pensar em morar junto ou iniciar uma família; pense muito antes de tomar uma decisão. Você vai viajar em breve e deve aproveitar para relaxar e se livrar do estresse acumulado.

Uma mulher especial o procura para desabafar; tenta dar apoio e passar um tempo relembrando os bons momentos. Seus números da sorte são 09 e 31.

Escorpião

Você vai analisar neste final de semana a melhor estratégia para progredir em sua vida. Tenha em mente que você está passando pelo seu melhor momento, por isso não tenha medo e tente se reinventar em tudo que puder, principalmente em termos de trabalho.

Tenha cuidado com problemas de coluna ou ossos e procure não carregar objetos pesados. Se for iniciar uma rotina de exercícios faça-o com todos os cuidados para não se machucar.

Um ex o procura você para se reconciliar; tenta fechar círculos e sair disso. Lembre-se que se ele já o machucou uma ver, certamente fará de novo. É melhor conhecer pessoas mais compatíveis com você.

Seus números da sorte são 08 e 66. Evite fofocas. Tenha muito cuidado com o seu dinheiro e evite emprestar para pessoas que não confia 100%.

Sagitário

Você vai realizar neste fim de semana muitas tarefas que deixou pendentes no trabalho, colocando tudo em dia.

Momento de ficar motivado com seus planos de vida e mais determinado do que nunca; você sempre obtém sucesso em tudo que faz e, além disso, seu melhor momento está se aproximando.

Alguém o procura para pedir sua ajuda em uma situação familiar. Você é muito carismático e conquistador, e isso faz com que o amor esteja sempre ao seu lado; alguém dos signos de Leão, Peixes ou Câncer pode chegar à sua vida.

Seus números da sorte são 19 e 32 e tente se vestir com cores fortes para atrair a abundância. Lembre-se que estamos em uma pandemia e festas são arriscadas; cuide da sua saúde com responsabilidade.

Capricórnio

Às vezes você não pensa que com suas ações prejudica os outros. Por isso é importante analisar suas decisões na vida para não procurar problemas onde não existem. Acima de tudo tenha em mente que as pessoas amadas são tolerantes com você, mas tudo tem um limite.

Neste final de semana você estará sob muitas pressões do trabalho ou estudos; tente se organizar melhor e faça todo o seu trabalho pendente. Você muda de visual.

A carteira de motorista chega ou tudo sai bem em provas. Continue cuidando da saúde para ter energia neste fim e ano; invista em comer coisas mais saudáveis.

Um amor do signo de Áries ou Libra estará muito perto de você e deseja estabelecer um relacionamento formal. Cuide do seu dinheiro, pois é melhor economizar neste momento. Seus números da sorte são 05 e 44.

Aquário

Seja controlado nesta sexta-feira e não prometa o que você não será capaz de cumprir, principalmente em questões amorosas. Leve em consideração que é melhor falar a verdade ou ficar calado sobre alguns assuntos.

Seja honesto e não magoe os outros. Você fica muito ocupado no trabalho. A vontade de ganhar dinheiro aumenta e é hora de começar a colocar a mão na massa para que isso se realize.

Você convidado para fazer uma viagem em dezembro. Não empreste dinheiro sem ter certeza. No fim de semana você estará muito bem com o seu parceiro e amigos. Seus números da sorte são 00 e 15.

Peixes

Você terá um momento de tranquilidade durante este fim de semana e aproveitará momentos com seus entes queridos. Sua generosidade faz toda a diferença.

Neste sábado você vai analisar estratégias de negócios próprios ou pensa em mudar de emprego. Planeje-se para progredir no trabalho e na vida financeira. Um animal de estimação pode chegar à sua vida.

Você paga uma dívida do passado e põe em dia as finanças em dia. Uma viagem com o parceiro pode ser programada. Neste domingo você terá sorte em tudo e será um dia muito iluminado.

Procure não se aborrecer com situações que não são importantes e não entre em fofocas; agora é melhor se afastar de todas as negativas. Seus números da sorte são 09 e 25.