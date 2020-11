Teaser: série do Youtube abordará temas da astrofísica

Estreia no próximo dia 20 no Youtube o programa piloto da série 'Fascínio do Universo', que abordará em vários vídeos temas relacionados à astrofísica.

O primeiro episódio vai abordar o Telescópio Gigante Magalhães (GMT), um enorme projeto que será inaugurado em 2029 em Las Campanhas, no Chile, considerado o primeiro de uma nova geração de telescópios que deve revolucionar o estudo do universo.

No total, a primeira temporada terá oito episódios, de cinco a oito minutos cada, com entrevistas com cientistas renomados em todo o mundo que falarão sobre os temas abordados em cada capítulo.

A série é uma produção do Escritório Brasileiro do Telescópio Gigante Magalhães (GMTBrO) com apoio da TV UNIVAP, da Universidade do Vale do Paraíba.

Veja o teaser: