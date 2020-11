Primeiro jogo PS Plus disponível para quem possui um novo console PlayStation 5

Os membros PlayStation Plus (por meio de assinatura) que tiverem o novo console PlayStation 5 receberão o game Bugsnax (versão PS5) a partir desta quinta-feira (19), data de lançamento no Brasil. A novidade foi revelada pela Sony no início do mês.

“O primeiro game PS5 a fazer parte do PlayStation Plus é a ultra charmosa aventura em primeira pessoa da Young Horses, Bugsnax”, detalhou.

Reprodução

“Jogue como um jornalista investigativo explorando a ilha de Snaktooth Island, lar das lendárias criaturas meio-inseto, meio-petisco, Bugsnax. Descubra, cace e capture todas as 100 criaturas, enquanto encontra e reúne os habitantes da ilha”.

“Com o lançamento do console PS5, é com prazer que incluiremos mais benefícios à sua assinatura PlayStation Plus, sem custo adicional. Isto inclui a Coleção PS Plus, anunciada recentemente”, detalhou.

Coleção PS Plus

Ainda de acordo com as informações, membros PlayStation Plus poderão aproveitar uma nova oferta especial no console PS5 – a Coleção PS Plus.

Quem possuir um console PS5 e uma assinatura PlayStation Plus terá acesso gratuito a uma seleção de jogos que marcaram uma geração, como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muitos outros.

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: