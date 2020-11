O conselho indispensável para cada signo terminar esta semana da melhor forma

Estamos no meio da semana e alguns conselhos podem ajudar cada signo a terminar esta fase da melhor forma. Confira:

Áries

É preciso dar um tempo para processar corações partidos, tristezas e sentimentos difíceis, afinal, o mais importante é se levantar e recuperar o ânimo para poder ir atrás da felicidade quando estiver preparado.

Touro

Aproveite todas as possibilidades sem poupar esforços e agindo. A espera nem sempre é produtiva. Encontre as oportunidades.

Gêmeos

A vida sempre traz desafios, o importante é usar as experiências e sabedoria para superar tudo e ficar ainda mais forte. Por mais difícil que seja a situação, ela pode ser uma boa escola e irá ajuda-lo no futuro.

Câncer

A força de vontade, tenacidade e inteligência, faz com que você seja dono do seu destino e realizador. Não tenha medo de ter dúvidas; o importante é escolher um caminho e aprender com ele.

Leão

A felicidade que vem das coisas pode não durar muito. No entanto, a alegria que nasce do íntimo do nosso ser é uma grande aliada nos momentos difíceis e também nos especiais. Aumente sua autoconfiança.

Virgem

Sentir-se sobrecarregado pode evidenciar a negatividade. Apesar de todo o drama e adversidade, permita se reinventar, descobrir qualidades e potencialidades em você, valorizando-se ainda mais. Cuide-se mais.

Libra

Arrepender-se por não ter estado suficientemente preparado para enfrentar uma situação complexa é o primeiro passo para olhar para o futuro de forma mais madura. Agora, é preciso seguir em frente e realizar o que acredita sem medo.

Escorpião

Algumas coisas devem ser cortadas na raiz. Aceitar pacientemente só é positivo quando o amor próprio não é abalado. Chegou a hora de parar de tolerar aquilo que faz mal e não muda.

Sagitário

Decisões importantes podem ter consequências difíceis. Tome o tempo necessário para escolher o seu caminho e saber o que é melhor para seus interesses.

Capricórnio

Você é dotado de virtudes e habilidades para enfrentar situações complexas. Reflita sobre seus recursos ou ferramentas para encontrar as melhores soluções. Supere o pessimismo!

Aquário

Ajudar os outros é importante, mas tudo tem limite. Não deixe que ninguém fique dependente de você e poupe sua energia física e mental.

Peixes

As relações sociais e humanas melhoram quando nos abrimos a conhecer o outro e nós mesmos de forma mais verdadeira e sem julgamentos. Sua sensibilidade fará toda a diferença.