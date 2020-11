Game PUBG Mobile lança ‘Royale Pass’ em parceria com Metro Exodus

O game PUBG Mobile anunciou, nesta semana, a chegada da décima sexta temporada do Royale Pass, feito em parceria com Metro Exodus, jogo de tiro da Deep Silver ambientado em uma Rússia pós-apocalíptica.

Como revelado, com o passe, é possível desbloquear novos trajes de personagens de Metro Exodus, eventos e outras recompensas.

A iniciativa é fruto da parceria com o game da Deep Silver, que foi revelada no início do mês com a chegada da atualização 1.1 para PUBG Mobile

“A assinatura do Royale Pass Season 16 pode ser obtida no Midas Buy e, após adquirida, os jogadores desbloquearão imediatamente roupas temáticas de personagens de Metro Exodus, Artyom ou Anna, no Rank 1. Já Coronel Miller ou Casual Miller podem ser desbloqueados a partir dos desafios no evento Metro Adventure, exclusivo do passe. O jogador deve usar os emblemas temáticos no evento para iniciar sua aventura e chegar a várias estações para obter suprimentos que servem para obter recompensas”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, ao atingir o nível o Rank 50, o jogador desbloqueia o Conjunto de Agente Cibernético e, no Rank 100, O Traje de Terror da Noite. É possível também evoluir seu ranking em partidas em grupo, por meio do novo recurso de Equipe RP.

Além disso, para agradecer aos jogadores e membros da comunidade, PUBG Mobile revelou que realizará diversos eventos durante a Cyber Week para a temporada de Ação de Graças.

“Além das novidades anunciadas com Metro Exodus, a atualização 1.1 de PUBG Mobile traz a redução do tamanho de instalação e requisitos do jogo, para jogadores com dispositivos Android, em 70%, mantendo a mesma experiência de jogo”, completou.

Com informações do game PUBG Mobile

LEIA TAMBÉM: