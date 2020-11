Conheça a nova função que vai permitir deixar o WhatsApp com a ‘sua cara’

O WhatsApp liberou, nesta semana, uma nova atualização beta para o sistema operacional Android. A versão conta com dois novos recursos para os usuários do app de mensagens (ainda em desenvolvimento).

Como revelado pelo site WABetaInfo, a plataforma começou a liberar de forma gradativa o novo recurso de ‘mensagens temporárias’. Em breve será lançado para todos (Android e iOS).

“Você pode ativar as mensagens temporárias e enviar mensagens que desaparecem no app. Ao ativar esse recurso, as novas mensagens enviadas em uma conversa desaparecerão após 7 dias automaticamente”, detalhou.

Em conversas individuais, ambos os usuários podem ativar ou desativar as mensagens temporárias. Já em conversas em grupo, somente os admins podem ativar ou desativar o recurso.

Além disso, no novo update, a plataforma também liberou recursos avançados de papel de parede. Como já revelado anteriormente, será possível definir um papel de parede diferente para cada chat, além da opacidade do wallpaper.

Com isso, estará disponível várias opções para os usuários, permitindo uma personalização cada vez mais exclusiva.

Se decidir definir uma cor sólida como novo papel de parede, também terá a possibilidade de aplicar o WhatsApp Doodle como sobreposição. Confira:

Recurso extra

Por último, o app mensagens também está trabalhando em um novo recurso extra. O usuário poderá finalmente silenciar os vídeos em uma atualização futura.

Será possível silenciar vídeos antes de enviar para um contato ou em atualizações de status. O recurso ainda está em desenvolvimento.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.207.2: what’s new?

• Disappearing messages and Advanced Wallpaper features are now available for more users!

• WhatsApp is now working on a new feature: you will be able to finally mute videos in a future update!https://t.co/Qpm0FXUH15

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 18, 2020