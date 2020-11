As vezes que Kate Middleton mostrou seu estilo evoluiu para ser mais elegante

Muitas coisas aconteceram desde que aquela jovem sorridente Kate Middleton deslumbrou o mundo como a namorada do Príncipe William. Agora, posicionada como a futura rainha, ela até evoluiu no modo de vestir.

Basta olhar as fotos de 2010, ou mesmo antes, quando o casal anunciou o noivado, para ver que atualmente estão escolhendo looks mais elegantes e arriscando com um pouco de cor. Isso faz parte da evolução natural das tendências e do conselho de especialistas que a acompanham desde que ela é membro da família real.

Este é o melhor dia entrar no Tinder e conquistar mais match ou ter uma boa conversa O melhor dia entrar no Tinder? Sim, existe um e nós descobrimos.

O antes e depois de Kate Middleton

Como toda jovem no novo milênio, a duquesa de Cambridge não se intimidou em usar jeans descolados com camisetas, acessórios XL e estampas indiscriminadamente, mas tornou-se progressivamente mais cuidadosa com o que veste.

.

A inglesa de 38 anos passou de vestidos muito justos, para escolher melhor os cortes dessas peças para acentuar sua figura, mas sem parecer desleixada e que não sejam tão curtos.

Na verdade, em 2008, ela foi fotografada vestindo um top de lantejoulas verde esmeralda em combinação com shorts amarelos para ir à discoteca, algo que é totalmente oposto aos looks brilhantes que Kate Middleton escolhe hoje.

.

Quando a esposa do príncipe William tem que comparecer a um evento black-tie, ela agora o faz incorporando vestidos em tecidos delicados com aplicações brilhantes ou strass, além de outros elementos com ar sensual, como a renda.

.

Nasce uma duquesa

A partir de 2011, ano em que se casou, a mãe dos príncipes George, Charlotte e Louis passou a usar trajes mais maduros e formais que sempre a posicionam entre as mais bem vestidas.

Na verdade, especialistas afirmam que em seus primeiros anos na monarquia britânica, seus trajes perderam o frescor de uma jovem e um novo rosto na realeza justamente pela necessidade de separá-la de sua aparência universitária.

.

Segundo Hola, agora Kate Middleton não tem medo de se afastar dos clássicos vestidos lisos, em tecidos rígidos e na altura do joelho para dar lugar a designs fluidos com estampas alegres, sim, usados ​​com sabedoria.

.

Com o jeito anterior de se vestir, ele só conseguia parecer mais velha e não representava 100% de sua personalidade.

Recentemente, ela optou por renovar o corte de cabelo e cedeu às colorações para tingir destaques naturais nos cabelos que trazem muita luz ao rosto, explicaram a mídia citada.

A maquiagem é mantida leve, sem sobrecarregar as sombras e privilegiando as bochechas rosadas para criar uma imagem mais fresca e aparentar estar sem maquiagem.

LEIA TAMBÉM