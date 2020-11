Os signos do zodíaco que ficam com raiva rapidamente

Alguns signos do zodíaco tendem a deixar a negatividade e raiva tomar conta rapidamente, o que pode mudar sua personalidade totalmente. Confira quais são:

Áries

Os impulsos do ariano podem sair do controle e a raiva aparecerá de forma repentina, o que o leva a dizer coisas sem pensar e agir sem pesar as consequências. Infelizmente, este tipo de comportamento pode afastar pessoas importantes e colocá-lo em situações ainda mais complexas.

Touro

Por mais que pareça cauteloso e paciente, a raiva do taurino se descontrola de uma hora para a outra. Ele é teimoso e não cede facilmente, o que o leva a provar que está certo e agir sem se importar muito com o sentimento dos outros. Quando a fúria chega, ele pode explodir e mostra um lado da personalidade forte.

Descubra mais sobre os signos:

Câncer

Por mais que pareça calmo e amoroso, o canceriano também esconde um lado obscuro que pode sentir raiva de alguém rapidamente. Ao se sentir atacado ou ver comportamentos problemáticos em determinadas pessoas, ele tende a formar juízos e rivalizar, mesmo que indiretamente ou de forma silenciosa. Será difícil mudar sua opinião.

Leão

O leonino é dominante e reconhece rapidamente seus oponentes, podendo deixar essa rivalidade se transformar em raiva de uma hora para a outra. Quando a fúria toma conta deste signo, ele não baixa a guarda, mas nem sempre ataca por vezes se impõe e desafia a coragem do outro.

Escorpião

Por ser desconfiado e observador, o escorpiano acessa rapidamente seu modo defensivo, que pode se transformar em ofensivo quando alguém dá motivos para que ele se irrite. Desta maneira, ele pode construir sentimentos de raiva, o que o leva também a devolver na mesma moeda.