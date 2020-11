Novo golpe compromete dados de acesso de mais de 100 mil contas do Facebook

Um novo golpe comprometeu dados de acesso de mais de 100 mil contas do Facebook, conforme revelado pela ESET.

Cibercriminosos utilizaram um banco de dados mal configurado da Elasticsearch que continha dados de acesso a contas do Facebook que foram roubados através de uma campanha maliciosa.

A campanha maliciosa estava direcionada a usuários da rede social com o objetivo de obter os dados de acesso das vítimas através de uma ferramenta que supostamente prometia revelar quem visitou o perfil do usuário.

“Com as credenciais de acesso “em mãos” e armazenadas no banco de dados, os cibercriminosos publicavam comentários tipo spam em postagens através da conta do Facebook das vítimas, com o objetivo de atrair outros usuários para diversos sites maliciosos controlados pelos atacantes”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, a maioria desses sites maliciosos, para os quais as vítimas foram direcionadas, levavam a uma plataforma de trading para bitcoin falsa, na qual eles pretendiam que as vítimas depositassem pelo menos 250 euros.

Com informações da ESET

LEIA TAMBÉM: