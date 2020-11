Cursos gratuitos: Samsung abre inscrição para semana de atividades sobre Inteligência Artificial e Internet das Coisas

Estão abertas as inscrições para a Intelligence of Things Week (IoT Week), semana de palestra e workshops gratuitos promovidos pelo Samsung Ocean.

A ação é um programa de inovação e capacitação tecnológica da companhia em parceria com as Universidades de São Paulo (USP) e Estadual do Amazonas (UEA).

Todas as atividades ocorrerão no formato online entre 30 de novembro e 3 de dezembro e terão como foco Inteligência Artificial, Internet das Coisas e Tecnologias Digitais de forma geral.

Ainda de acordo com as informações, as inscrições podem ser feitas pelo site aqui. As vagas são limitadas

Onda do Ocean em novembro

Ainda de acordo com a empresa, também em novembro acontece a oitava onda de cursos online e gratuitos do Samsung Ocean, com cursos, palestras e oficinas distribuídos em uma programação que tem como destaque temas como Python e jogos digitais com Unity.

As inscrições para essa onda de cursos podem ser feitas pelo site www.oceanbrasil.com ou via aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

Com informações da Samsung