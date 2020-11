Sony promove evento de lançamento do novo PlayStation 5 no Brasil nesta quarta-feira

A Sony promove um evento digital de lançamento do novo PlayStation 5 (PS5) no Brasil nesta quarta-feira (18). A informação foi compartilhada pela empresa por meio de comunicado.

O evento será transmitido no canal oficial da PlayStation Brasil no YouTube, em 18 de novembro, às 22h e será apresentado por Tiago Leifert e Nyvi Estephan, que também irão interagir com o público através do Twitter.

“Como bons brasileiros, nós teremos uma grande festa com muitas atrações e surpresas”, revelou. O console será lançando oficialmente no país no dia 19.

“Além disso, para tornar o evento ainda mais festivo, teremos um momento Spotify, para promover o nosso novo Controle de Mídia do PlayStation 5 e seu botão dedicado para o aplicativo. A atração será um pocket show do Projota”, completou.

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: