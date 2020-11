A principal lição que o meio de novembro deve trazer para cada signo do zodíaco

Já passamos da metade do mês e cada signo agora carrega uma aprendizagem importante para terminar novembro com mais sabedoria. Confira qual é a sua:

Áries

Você aprende a importância de dar a si mesmo a permissão e liberdade de refletir sobre todas as experiências do passado, sem explodir ou se refugiar em fugas prejudiciais. A cura se mostra e é hora de deixar algumas coisas irem embora.

Touro

Você aprende a ouvir o seu coração e isso acontece porque o momento de assumir um grande compromisso está chegando. Cuide-se o resto de novembro e fortalece o seu emocional.

Gêmeos

Você está descobrindo o que realmente importa. Prepare-se para canalizar sua energia de forma diferente, assim como para dar saltos de criatividade e inspiração. Invista no que o faz sentir-se no caminho certo.

Câncer

Momento de aprender a não lutar contra o amor e deixar que energias criativas, apaixonadas e divinas tomem conta. A vida amorosa também deve ser aproveitada!

Leão

Você aprende a se preparar antes dos desafios, certificando-se de ter suas certezas, valores e alicerces no lugar para agir com coragem e poder transformador. Este é o momento que antecederá grandes acontecimentos de 2021.

Virgem

Momento em que aprendizagens difíceis podem chegar, pois você identifica aquilo que já não serve mais e companhias que apenas o envenenam; isso pode ser para pessoas próximas ou não tanto assim. Tenha coragem para se libertar e seguir um caminho mais equilibrado.

Libra

A aprendizagem sobre o consumo consciente e o equilíbrio financeiro chegará; se você se fechar, pode ser de uma forma pouco agradável. Acredite, todo o tipo de reflexão e mudança responsável trará frutos importantes.

Escorpião

Você começa a explorar habilidades ou dons que ainda eram desconhecidos. Aprender com a intuição é o primeiro passo para dar esse mergulho importante de autoconhecimento dentro de si.

Sagitário

Você descobre aquilo que está atrapalhando o seu crescimento e começa a se libertar de padrões ou pessoas que se encaixam nisso. Este é o momento de se desfazer, mas também de confiar no seu instinto que sabe o que deve ser mudado.

Capricórnio

Momento de se conectar com o seu poder e aprender silenciosamente com aqueles que estão ao seu redor. Chegou a hora de pensar em como fazer a diferença e ser melhor, não apenas no currículo.

Aquário

Você aprende a expressar as emoções e consegue identificar melhor seus verdadeiros desejos. Buscar o que o inspira e apaixona não é nada superficial! Deixe sua imaginação e sentidos ficarem mais presentes ainda.

Peixes

Você aprende a abraçar a energia criatividade, artística e talentosa que está dentro. Não tenha medo de desenvolver tudo isso, pois oportunidades brilhantes estão por vir.