Concorrente explica porque é preciso deletar o WhatsApp agora mesmo do seu celular

O programador russo Pavel Durov, fundador do Telegram, pediu novamente aos usuários que excluam o aplicativo WhatsApp.

Em nota, Pavel insistiu na necessidade de as pessoas apagarem o app de mensagens de Mark Zuckerberg dos dispositivos por supostas falhas de segurança.

Concorrente direto do WhatsApp, ela já tinha feito um pedido parecido anteriormente, como revelado pelo site Pulzo.

Segundo ele, o WhatsApp “não só deixa de proteger suas mensagens. O aplicativo está sendo usado consistentemente como um cavalo de Tróia para espionar suas fotos e mensagens” que nem mesmo estão relacionadas a ele, mas armazenadas no dispositivo.

Durov aponta que uma nova violação encontrada no app funciona da mesma forma que as anteriores, expondo os dados do dispositivo a hackers e agências governamentais.

Ainda de acordo com as informações, em seu conceito, o Telegram não teve problemas do nível que atribui ao app mensagens em seus seis anos de existência.

“A menos que você concorde que suas fotos e mensagens serão públicas um dia, você deve excluir do seu telefone”, conclui. É importante lembrar, que nada foi confirmado oficialmente. Mark Zuckerberg também não se manifestou sobre o assunto.

Reuters Marketplace - Hans Lucas Pictures

