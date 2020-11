Ansiedade bateu forte? Confira 3 aulas de yoga para iniciantes que vão te ajudar

A yoga é uma excelente prática para quem sofre com a ansiedade. Isso porque a ansiedade está diretamente ligada ao medo e a prática ajuda a lidar com este sentimento.

A professora de Kundalini Yoga, Nambir Kaur, explica ao portal Saúde Brasil que “quanto mais a pessoa estiver conectada com a sua essência, fortalecida física e mentalmente, mais estará apta a lidar com essa emoção. A mudança no padrão de respiração, por meio dos ásanas (posturas corporais), pranayamas (respirações), mantras e meditação, modifica a forma como lidamos com as emoções e nos ajuda a lidar com a ansiedade”.

Diante disso, a Nova Mulher listou 3 aulas online e gratuitas para quem deseja aliviar os sintomas de ansiedade. O canal da Pri Leite Yoga conta com diversos vídeos para quem deseja aprender yoga.

Yoga para quem nunca praticou

Yoga para quem nunca praticou – 15 min

