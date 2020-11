7 cadeiras giratórias no "esquenta" da Black Friday para dar um up no escritório

Seja no ambiente corporativo ou no acesso remoto em home office – que tomou conta do mundo com a pandemia do covid-19 -, a qualidade dos móveis do escritório são muito importantes para a saúde e a própria produtividade profissional.

Uma cadeira muito usada pode ter um custo de manutenção tão alto que não vale mais a pena consertá-la. O melhor é comprar uma nova. Mas como saber quando é preciso trocar os móveis do escritório? Se está desconfortável ou precisa de troca de qualquer acessório, esses são os principais "sintomas" de que está chegando a hora da troca.

Para aproveitar a prévia da Black Friday que muitas sites de comércio eletrônico já disponibilizaram aos consumidores, selecionamos 7 cadeiras em promoção e que estão entre as mais vendidas. Confira:

1. Cadeira Executiva Giratória Trevalla Preta



Com visual moderno e arrojado, a cadeira executiva giratória Trevalla é a escolha mais adequada para quem busca qualidade e conforto. A cadeira possui assento com espuma de densidade controlada, proporcionando boa postura e comodidade no dia a dia. A cadeira conta com regulagem de altura. Com estrutura reforçada, a cadeira tem base giratória, material de qualidade que proporciona maior durabilidade e resistência. Compre a partir de R$ 379,90.

2. Cadeira Presidente Giratória Regulagem a Gás Pelegrin



Cadeira tipo presidente com encosto alto. Base giratória em aço cromado.Possui cinco rodízios com proteção anti-riscos.Função de ajuste de altura por pistão a gás. Sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto. Encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar. Assento com estrutura em madeira com estofamento revestida em tela mesh e couro. Compre a partir R$ 528,00.

3. Cadeira de Escritório Diretor Pelegrin



Com design moderno a “Cadeira de Escritório Diretor Pelegrin é uma ótima escolha para ambientes corporativos e home offices. Seu encosto em tela mesh proporciona uma boa postura e permite a ventilação auxiliando no controle de temperatura, além de atribuir leveza ao produto. Esta cadeira dispõe de recurso ergonômico com apoio na lombar tornando-a confortável para realizar as tarefas do dia a dia. Compre a partir de R$ 329,00.

4. Cadeira Presidente com vibro massagem e apoio para pés Climex



Possui 2 pontos de massagem (costas) com intensidades alta e baixa, 4 estágios de vibração e pés cromados. Funciona através de um cabo USB que pode ser ligado direto no computador ou na fonte do carregador do seu celular. Bivolt Somos fabricante. Desenvolvemos esta cadeira com o melhor material, e um acabamento espetacular, para deixar você 100% satisfeito. Compre a partir de R$ 998,00.

5. Cadeira Escritório Day Presidente



Com várias opções de cores, a cadeira é composta por estofamento com costuras tipo matelassê para acabamento perimetral e horizontal no revestimento. Estrutura do braço em tubo de alumínio polido. Acabamento de apoio de braço com o mesmo tecido do revestimento. Mecanismo de relax giratório com trava na posição de operação, sistema de ajuste de tensão do relax e mecanismo a gás para subida e descida do sistema, aranha preta e rodízios de duplo giro de nylon. Compre a partir de R$ 599,00.

6. Cadeira de Escritório Executiva



Cadeira Executiva com design moderno e regulagem de altura. Ideal para sala de reuniões e mesas corporais. Altura de 1,18cm, largura de 63 cm com profundidade de 60 cm. Na cor preta com estofado em espuma laminada de alta densidade. Encosto em tela mesh, Regulagem de altura com pistão a gás, base cromada, sistema relax com trava. Compre a partir de R$ 422,90.

7. Cadeira Diretor Giratória Brun Charles Eames



Assento confortável de excelente durabilidade. Revestida em couro sintético preto. Super resistente e de fácil manutenção. Possui rodinhas anti risco e antirruído e capas protetoras para o braço. Função de ajuste de altura e regulagem de reclínio. Base giratória em aço cromado. Peso Suportado: 150 kg. Compre a partir de R$ 599,99.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.