7 alimentos que favorecem a digestão nas crianças

Alguns alimentos podem ajudar as crianças a lidar melhor com a prisão de ventre e evitar desconfortos como gases, dificuldade para evacuar e dores abdominais. “A constipação na criança é resultado de vários fatores. O principal deles é a alimentação desequilibrada. Às vezes, a criança tem uma alimentação muito pobre em frutas e vegetais e, com isso, ingere menos fibras”, explica a nutricionista Denise Alves Brasileiro, de Belo Horizonte. Para manter o funcionamento do intestino em dia, Denise destaca a importância de manter hábitos alimentares saudáveis, que incluam comida feita em casa e menos alimentos industrializados, estar atento à ingestão de líquidos e incentivar a prática de atividades físicas regulares nas crianças. A seguir, a nutricionista listou alguns alimentos benéficos à digestão infantil:

1. BANANA: diferentemente do que muitas pessoas imaginam, a fruta não causa prisão de ventre. “A banana é rica em frutano, um amido resistente que ajuda no controle do índice glicêmico e facilita a digestão”, afirma a nutricionista. O frutano estimula a produção de fezes e a absorção de minerais.

2. ABACAXI: “É rico em uma enzima chamada bromelina, que facilita muito a digestão, principalmente das proteínas”, explica Denise. Além disso, a fruta auxilia na hidratação do organismo e fornece vitaminas A e C.

3. MELANCIA: facilita a digestão porque possui muitas fibras e água, melhorando o trânsito intestinal. No calor, é uma opção de sobremesa refrescante quando servida gelada.

4. MAMÃO: fácil de encontrar em qualquer supermercado, o mamão contém papaína, enzima que auxilia no processamento de proteínas. É uma boa opção para cafés da manhã ou lanches.

5. IOGURTE:as opções naturais são probióticas, que contêm organismos vivos benéficos ao corpo humano. “Sabemos que os probióticos ajudam a equilibrar a flora intestinal que, uma vez equilibrada, melhora a digestão por vários motivos, principalmente pela metabolização de carboidratos”, destaca a nutricionista.

6. GENGIBRE: atua principalmente na secreção de bile, fluido produzido pelo fígado essencial para emulsionar gorduras e facilitar seu processamento. O gengibre serve como tempero de peixes e aves.

7. CHÁS:crianças maiores podem se beneficiar das vantagens dessas bebidas. Opções como hortelã, erva-cidreira e camomila têm propriedades digestivas. Mas é preciso cuidado, pois os chás devem ser oferecidos somente nos intervalos entre as refeições.

Também é importante que a criança não consuma alimentos compostos por condimentos, como ketchup, mostarda e outros temperos industrializados. Ainda, opções gordurosas, como batata frita ou salgadinhos preparados em imersão de óleo, podem provocar incômodos digestivos. Os pais devem sempre lembrar de procurar um pediatra, gastroenterologista ou nutricionista para avaliar demais causas do intestino preso antes de qualquer mudança nos cardápios dos pequenos.

