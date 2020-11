WhatsApp vai liberar novos emojis para os usuários em breve

Uma atualização beta do aplicativo WhatsApp, liberada recentemente, revelou novos emojis para os usuários da plataforma.

Como revelado pelo site WABetaInfo, o update 2.20.206.11. está disponível para o sistema operacional Android.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.206.11: what’s new?

New emojis from the latest unicode are finally available on WhatsApp today!https://t.co/1ZBrH1im37

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 13, 2020