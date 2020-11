Tecnologia: aparelho com tela dobrável, Samsung inicia venda oficial do Galaxy Z Fold2 5G no Brasil

A fabricante Samsung iniciou a venda oficial do Galaxy Z Fold2 5G no Brasil. Como revelado pelo empresa, pro meio de comunicado, o mais recente smartphone com tela dobrável conta com espaço de tela ainda maior.

A tela externa agora conta com 6,2 polegadas, enquanto o display principal apresenta incríveis 7,6 polegadas com recorte minimizado.

“Além disso, a taxa de atualização da tela de 120Hz eleva a qualidade, potencializando as transições de imagens. Já o sistema de áudio dinâmico, com alto-falantes duplos e efeito estéreo otimizado, proporciona um som nítido e imersivo”, informou.

“O Galaxy Z Fold2 5G reúne o modo Flex e a Continuidade de Aplicativos para permitir que as pessoas tenham a melhor experiência e usufruam de seus aplicativos favoritos, seja com o dispositivo dobrado ou desdobrado”, detalhou.

Como detalhado, a janela Multi-Ativa permite abrir vários arquivos do mesmo aplicativo simultaneamente e visualizá-los lado a lado.

Ainda de acordo com as informações, o smartphone está disponível com preço sugerido de R$ 13.999,00, em versões em Mystic Black e Mystic Bronze.

