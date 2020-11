Os signos que podem ter revelações importantes esta semana

Alguns signos do zodíaco podem ter revelações importantes e libertadoras durante a terceira semana de novembro de 2020. Confira quais são:

Áries

A semana começa com energias intensas e reveladoras que podem trazer para a luz verdades que precisam ser acessadas. Nem sempre é fácil ver a realidade como ela é, mas apenas o diálogo pode levar a resoluções íntimas e verdadeiras. Não tenha medo de usar isso para expandir sua visão e conclusões.

Câncer

Aproximações e conexões com outras pessoas são formadas e é nesta hora que alguns medos do passado podem surgir, especialmente relacionados ao amor. Quando revelações íntimas são acessadas, a sensação de vulnerabilidade não deve ser maior do que a vontade de se abrir para autoconhecimento. Aceite que coragem é ir atrás das verdades mais profundas dentro de si para superar os próprios fantasmas.

Sagitário

Este é um momento de revelações que curam. Nem sempre é fácil entrar em outra fase e descobrir aquilo que o deixa para baixo ou já não acrescenta mais, mas este é um caminho de autoconhecimento e entendimento necessário. Finalizações ou novos começos chegarão.

Capricórnio

Você tende a acessar ainda mais poder e certezas após deixar que sentimentos se revelem dentro de si. É importante se conectar com seu lado espiritual e intuição para descobrir aquilo que deve ser curado ou finalizado. Evite a sabotar a si mesmo e mentalize que as rédeas estão em suas mãos. Você pode!

Peixes

Seus olhos podem identificar detalhes que mudarão as perspectivas da sua mente. É preciso ter sabedoria para não se deixar levar pelo medo e fantasia, se abrindo para aceitar que as coisas podem ser diferentes do que sonhávamos ou imaginávamos. Desta maneira você conseguirá criar ambições e escolherá os melhores caminhos para atingir objetivos.