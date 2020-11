Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 16 a 20 de novembro de 2020

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Você vivenciará energias turbulentas no trabalho e deve evitar discussões ou divergências e logo as energias positivas se alinharão a seu favor. Você recebe um dinheiro extra.

Continue com seus estudos e lembre-se que quem sabe mais consegue maiores oportunidades. Evite ficar constantemente desconfiado no amor, pois a base de um relacionamento é a confiança e você pode sair perdendo.

Um amor do signo de Peixes, Gêmeos ou Aquário o procura ou deseja voltar. Você terá sorte com 18 de novembro com os números 04, 21 e 33. Tente prevenir resfriados ou doenças no pulmões; recomendo que você tenha mais cuidado com a saúde em geral.

Touro

Você tomará decisões importantes para a sua vida pessoal esta semana. Este é o momento de começar a ver mais por si mesmo e se preocupar com o próprio futuro.

Tente economizar e controlar seus impulsos para gastar. Você terá um encontro com uma pessoa muito importante para você e isso o fará se sentir bem, apenas coloque o orgulho de lado e foque em ser feliz.

No amor você vai encontrar pessoas muito compatíveis, mas tente não ficar muito animado apenas no início, porque você desanima rapidamente; deixe fluir no tempo certo.

Você conserta algo. A sorte chega no 19 de novembro com os números 14, 23 e 55. Seu signo é dominado por problemas cardíacos e seu ponto fraco são as pernas, tornozelo ou pescoço, portanto, evite praticar esportes sem o preparo suficiente.

Gêmeos

Você terá muitas tarefas no trabalho esta semana ou pressão familiar. É preciso ser perfeccionista, mas não se esqueça de relaxar e tentar deixar a mente em paz; a pressão constante o desgasta até o limite.

Você vai se sentir de bom humor por alguém especial que está ao seu lado novamente; é hora de seguir em frente. Você recebe dinheiro extra e paga suas dívidas e cura sua economia. Alguém o convida para viajar ou sair de férias.

Você terá sorte no dia 17 de novembro com os números 00, 21 e 30. Você receberá uma oferta de trabalho ou uma proposta para o inicio de um projeto. Se previna de problemas nas articulações ou no joelho, assim como as doenças da pele e dos nervos.

Câncer

Semana de sorte para o seu signo em termos de trabalho; faça mudanças positivas em sua vida profissional para ser ainda melhor. Cuidado com as fofocas de um ex.

Se você está prestes a encerrar um relacionamento e conhecer pessoas que são mais parecidas com o seu jeito de ser, siga este caminho em paz e evite confrontos.

Mantenha suas realizações ou assuntos que envolvem dinheiro apenas para você; aprenda a ser discreto no que faz. Você terá sorte no dia 17 de novembro com os números 02, 11 e 43.

Você é convidado para um evento importante. Em relação à sua saúde, tenha cuidado com problemas de quadril ou região lombar, evite machucar essa parte porque você terá dificuldade em se curar.

Cuide também da sua saúde mental e evite se sentir perseguido pelas outras pessoas. Chegou o momento de se curar.

Leão

Você pode enfrentar problemas de trabalho esta semana e deve tentar se manter em equilíbrio pra que suas emoções não rendam altos e baixos intensos. Logo suas energias positivas se alinharão e você ficará melhor; até lá tenha paciência e pense antes de falar.

Você terá uma reunião de seu trabalho para mudanças. Não pense naquela pessoa que te abandonou e, se ela não o está procurando é porque não tem interesse; coloque um ponto final neste capítulo e conheça outras pessoas.

Você recebe um dinheiro extra que o ajudará. Evite lidar com o estresse descontando em vícios ou hábitos pouco saudáveis. Chegou o momento de cuidar melhor de si, especialmente em tudo relacionado ao seu sistema reprodutor e às infecções sexualmente transmissíveis.

Você terá sorte no dia 19 de novembro com os números 14, 23 e 67. Se concentre nas suas metas e não tema as transformações positivas.

Virgem

Você vai participar compromissos de trabalho esta semana; tente se vestir com cores fortes para que a sorte esteja do seu lado. Você pode receber dinheiro extra.

Uma viagem pode ser planejada ou passagens aéreas são compradas. Você se sentirá um pouco cansado ou estressado; não entre em dietas que o fazem se sentir mal e evite ficar com as defesas baixas. Cuide da saúde com responsabilidade.

Não procure mais desculpas para não estudar e vá atrás do conhecimento. Você terá sorte no dia 18 de novembro com os números 09, 17 e 33. Cuide melhor dos seus hábitos, dos rins e infecções em geral.

Libra

Você se concentra nesta semana em mudar sua atitude e colocar mais energia positiva em suas ideias ou projetos. Boa hora para iniciar com responsabilidade e planejamento o negócio que você tem em mente.

Você terá dias de alegria e muitas surpresas agradáveis. O melhor dia será 17 de novembro, especialmente para ir atrás de objetivos no trabalho ou mudanças. Seus números são 15, 23 e 47.

Alguém o convida para uma festa onde você conhecerá pessoas que o ajudarão no seu desenvolvimento profissional. No amor, você se dá uma segunda e decide recomeçar com alguém, provavelmente do signo de Câncer ou Capricórnio.

Cuide do seu sistema nervoso, evitando o estresse e se preferindo hábitos mais saudáveis que o ajudem a recuperar a energia, especialmente na alimentação.

Escorpião

Você vai se sentir sobrecarregado esta semana pela carga de trabalho e pressões. Tenha em mente que é impossível fazer tudo ao mesmo tempo e tenha momentos para relaxar e organizar melhor o seu tempo; isso fará toda a diferença.

Você é muito intenso em assuntos de negócios ou projetos de trabalho e isso o faz sempre ter sucesso, apenas evite ser extremista e tenha sempre paciência. Mantenha uma alimentação saudável para cuidar melhor da saúde.

Você terá sorte no dia 18 de novembro com os números 00, 21 e 98. Use um pouco de prata e tente se vestir com cores fortes para intensificar sua energia espiritual. Se abra para os relacionamentos românticos.

Preste atenção ao seu coração e sistema reprodutivo; tenha cuidado especial com as doenças sexualmente transmissíveis.

Sagitário

Viagens podem acontecer. Você terá muitas ocupações e provas, então tente se sair bem em tudo com calma e organização. Você é muito carismático e gentil com as pessoas, mas também atrai muita inveja; é preciso se proteger com pensamentos positivos e não confiar em ninguém de primeira.

Sua sorte aumenta em 17 de novembro com os números 09, 17 e 32; tente usar roupas de cores claras para que a energia positiva cresça mais em sua vida. Uma gravidez surpresa pode acontecer e é preciso ter cuidado.

Não se preocupe tanto com o que os outros pensam de você; mantenha a originalidade e você será feliz. Na saúde, as mulheres devem estar atentas aos seios. Em geral, é preciso cuidar da alimentação para evitar distúrbios digestivos.

Capricórnio

Surpresas econômicas pode trazer felicidade e você está em um momento de mudanças positivas. Você planeja uma viagem em dezembro com alguém do signo de Áries ou Libra com quem você vai se divertir muito.

No trabalho, você participará de reuniões de última hora para mudanças importantes. Cuide da alimentação e tente fazer exercícios para se sentir com mais energia e ânimo. Cuidado com as perdas e tome conta principalmente do celular e da carteira.

É hora de economizar para o seu futuro. Você precisa se dedicar aos seus objetivos profissionais. Seu dia de sorte será 18 de novembro e seus números 15, 22 e 34. Cuidado com fraturas ou problemas de cálcio; cuida da saúde e evite ficar com as defesas baixas.

Aquário

Esta será uma semana de sorte para o seu signo e você terá dias repletos de boas notícias relacionadas a trabalhos ou novos projetos. Apenas evite comentar seu sucesso com pessoas que podem sentir inveja.

Você está sempre em constante crescimento mental e deve apostar em estimular a criatividade. A sorte chega no dia 20 de novembro com os números 20, 33 e 51. Se receber dinheiro extra, prefira guardar.

Cuide de seus sentidos como o paladar, visão e audição; seu ponto fraco é infecção de ouvido e problemas de visão. Mantenha a saúde mental em dia afastando-se do estresse.

Peixes

Você ficará muito ocupado com o trabalho e terá reuniões para colocar em dia seus projetos. Evite se alterar se algo não der certo e tenha calma.

Você entra em um momento de reconciliação com amores do passado e inicia uma aventura amorosa que o deixará muito feliz. Você tentará dialogar, colocar o orgulho de lado e dar outra chance para o amor.

Novas oportunidades no amor podem surgir com alguém do signo de Capricórnio, Áries ou Escorpião. Você vende um bem. A sorte chega no dia 19 de novembro com os números 15, 21 e 99.

Tenha atenção com fortes dores da cabeça e procure um médico se achar necessário. Não sobrecarregue sua mente e reserve sempre um tempo para relaxar.