WhatsApp trabalha em atualização e rumores sugerem novos recursos

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha, atualmente, para melhorar algumas funções antigas da plataforma.

As informações foram reveladas pelo site especializado WABetaInfo, que sempre revela os próximos recursos do app.

Como revelado, as configurações de privacidade devem ser um dos pontos melhorado em breve.

Além disso, o portal sugeriu recursos importantes que a plataforma também poderia desenvolver no futuro. Seria muito importante implementar:

No momento, trata-se apenas de rumores. No entanto, poderia ser algo em futuro rápido. Confira postagem:

WhatsApp is currently improving everything included on their app in the past.

They should DEFINITELY improve Privacy Settings, allowing to exclude specific contacts from Last Seen, Profile Pictures, About.

