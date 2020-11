Quão saudável é uma dieta à base de vegetais? Isto é o que os especialistas dizem

Há alguns anos, há uma crença popular de que uma dieta à base de vegetais é a chave para alcançar uma boa saúde. Embora uma postura vegana consista apenas no consumo de grãos integrais, leguminosas, frutas e legumes, bem como uma dieta composta por vegetais, não pode ser considerada uma prática alimentar completa.

Alguns defeitos e deficiências são inerentes a uma dieta baseada exclusivamente em alimentos verdes.

Pontos positivos de uma dieta vegetal

Em primeiro lugar, é necessário questionar o conceito de que apenas dietas à base de vegetais são boas para nós e alimentos de origem animal são ruins.

Na verdade, elas são eficazes na reversão dos sintomas do diabetes, como a resistência à insulina, principalmente porque eliminam uma grande quantidade de junk food processado que é cozido com óleos vegetais.

Elas também ajudam as pessoas a perder peso em excesso. Além disso, um grande número de plantas tem se mostrado com propriedades medicinais que funcionam como medicamentos para muitas doenças, de acordo com o portal Pinkvilla.

Mas isso vem com um aviso, assim como você não tomaria remédios o tempo todo, você não gostaria de estourar plantas medicinais e vegetais sem nenhuma razão em seu corpo o tempo todo também.

É por isso que as abordagens alimentares baseadas em alimentos verdes são vistas como excelentes para lidar com várias doenças e os sintomas que as acompanham durante a fase inicial, mas prosperar plenamente em uma dieta baseada nelas torna-se problemático.

Por que pode ser perigoso?

Vários estudos descobriram que pessoas que seguem uma dieta à base de vegetais revelaram múltiplas deficiências em nutrientes essenciais como ferro, proteína, B-12, selênio, iodo, cálcio. Esse déficit persistente cresceu com o tempo, à medida que continuavam a manter essa dieta.

A questão é que muitos vegetais podem parecer uma rica fonte de nutrientes e minerais essenciais. No entanto, devido à sua baixa biodisponibilidade e presença de antinutrientes, nosso corpo não pode absorver a maioria dos componentes essenciais para nos manter saudáveis, deixando-nos vulneráveis a muitas deficiências nutricionais.

Mecanismos de defesa

Existem inúmeras opiniões e discrepâncias mal informadas quando se trata de uma dieta à base de vegetais. Por exemplo: nem todas são adequados para o consumo, já que alguns delas também podem estar cheios de toxinas e causar grandes danos.

Os mecanismos de defesa de alguns vegetais e plantas operam como toxinas no corpo de seus consumidores e podem causar desconforto ou problemas. Isso pode ser bastante eficaz para um estilo de vida que não tem a capacidade de lutar ou fugir.

Por exemplo: as pessoas tendem a se sentir inchadas ou flatulentas depois de consumir feijão e grandes quantidades de repolho. Isso se deve à formação de certos compostos conhecidos como lecitinas, que podem até causar inflamação como parte do mecanismo de defesa.

Da mesma forma, a manteiga de amendoim, que é geralmente considerada uma fonte rica em proteínas, pode ter que pode liberar aflatoxinas prejudiciais em nosso corpo.

Cada organismo é diferente

É essencial entender que cada indivíduo reage, digere e absorve cada alimento de forma diferente. A absorção de cada pessoa depende de sua configuração genética.

Aqueles que apresentam deficiências proteicas devido a uma dieta à base de vegetais podem superá-las significativamente adicionando pequenas quantidades de proteína animal.

É importante entender seu corpo e ouvir seu fluxo constante de feedback, bem como é essencial estar ciente do que ele aceita e do que provavelmente rejeitará.

Conclusão

Equilibrar nossa nutrição é um tema sutil que requer equilíbrio delicado. Vale a pena saber o que está faltando do seu corpo e como cumprir esse requisito em particular. Doenças atacam quando invadidas por inflamação, deficiências nutricionais e toxinas.

Ser livre de doenças envolve principalmente perceber os sinais do seu corpo e comer o que você precisa. Se você optar por manter uma dieta à base de vegetais por razões éticas ou religiosas, então tenha em mente que você precisará de suplementos de boa qualidade para preencher as lacunas nutricionais que sua dieta pode deixar.

Fonte: Nueva Mujer