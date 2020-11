A princesa Eleanor se inspira em Kate Middleton para um visual confortável e elegante

A princesa Eleanor mostrou sua transformação nos últimos dias, onde passou a usar looks mais maduros. A jovem surpreendeu usando salto baixo pela primeira vez, deixando de lado suas bailarinas de sempre.

Durante a sua visita às Astúrias no fim de semana passado, onde compareceu com os seus pais, o Rei Felipe e a Rainha Letizia, e a sua irmã, Infanta Sofia, inspirou-se no olhar de outra realeza, Kate Middleton.

E o fato é que a jovem tinha uma aparência confortável e elegante, muito semelhante ao look que já vimos da duquesa de Cambridge.

Leonor vestiu um look sóbrio com um maxi coat da coleção Springfield com estampa xadrez, gola de lapela, bolso nas laterais e fechamento com botões, que custa US $ 70.

Além disso, ela vestiu um suéter bege básico e calça preta, semelhante ao look que vimos Kate em um maxi casaco Massimo Dutti durante uma visita aos alunos da University of Derby, só que ela optou por um suéter em outro tom.

Kate complementou o look com um salto preto, mas Leonor deu um toque mais confortável com o tênis branco Carolina Herrera, e cabelo preso em rabo de cavalo alto.

