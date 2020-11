O alerta que a Lua Nova em Escorpião trará para cada signo do zodíaco

A Lua Nova deste domingo será no signo de Escorpião, um dos mais misteriosos, profundos e magnéticos do zodíaco. Confira o alerta que esta fase trará para cada signo do zodíaco.

Áries

Momento de reconhecer os detalhes dos seus relacionamentos e desejos, o que também pode revelar vulnerabilidades. Aceite e olhe para dentro de si, lembrando sempre que nunca estamos certos 100% das vezes; é preciso se colocar no lugar do outro.

Touro

Momento de expressar sentimentos e também se surpreender com eles. Tente levar esta fase intensa de forma positiva, como uma oportunidade de construir relacionamentos mais sinceros. Permita-se entrar de forma mais profunda no seu lado emocional.

Gêmeos

Momento em que a necessidade de espiritualidade e autocuidado aumentam; isso o ajudará a se conhecer melhor e definir limites. Seja real sobre seus desejos e conecte-se com a própria essência para encontrar caminhos importantes.

Câncer

Novos começam chegam e você se sente muito mais aberto para sentir, especialmente na vida amorosa. Siga em frente com alegria e evite deixar o medo impedi-lo de aproveitar. Passos importantes podem ser dados.

Leão

Os sentimentos, segredos e acontecimentos do passado voltam a ocupar sua mente e coração. É importante acessar as experiências que tudo isso trouxe, mas também chegou o momento de se liberar para dar espaço ao novo. Tire proveito desta força para enfrentar as mágoas.

Virgem

Tenha atenção com a intensidade e honestidade deste momento, pois você está abraçando sentimentos e pode se sentir vulnerável. Mantenha-se sereno e introspectivo para tirar o melhor de tudo isso.

Libra

Os problemas de autocontrole e de pouca responsabilidade ficam mais evidentes, especialmente na vida financeira. Reavalie seu papel em algumas situações e comece novamente.

Escorpião

Momento de olhar para si e descobrir o que é preciso mudar ou reinventar. O crescimento nunca é fácil, mas permite aguçar a visão para enxergar caminhos ainda mais promissores. Não tenha medo de iniciar transformações.

Sagitário

Momento de muito impulso, o que pede cuidado com as palavras e maior reflexão. É melhor se manter relaxado e evitar os conflitos. Seus pensamentos podem ajudá-lo a encontrar novos caminhos e a intuição aumenta. Tenha atenção aos sonhos.

Capricórnio

Chegou a hora de enfrentar novos começos e acessar emoções profundas. Prefira manter a serenidade e não se precipite; dramas podem chegar e você se sente mais emotivo, duas ótimas razões para se cuidar e descansar.

Aquário

Já não tenha medo dos sentimentos, pois estas emoções intimas e profundas, podem dar impulsos para seguir em frente. Isso mostrará a realidade de uma forma que você não está acostumado a ver e entregará coragem para tomar iniciativas.

Peixes

As emoções serão fortes e criarão conexões com o passado, lugares e pessoas. Isso pode parecer algo frequente para você, mas esta fase também o deixará ciente das transformações e de que não existem limites para o pensamento e sonhos. Uma nova visão chega, assim como a verdadeira liberdade.