Molho de tomate perfeito: aqui está a dica para remover a acidez

O molho de tomate industrializado pode ter um gosto muito ácido. No entanto, há uma dica muito interessante para tirar a acidez do molho. Emily Racette Parulski, editora sênior do Taste of Home, explica que é necessário adicionar um pouco de bicabornato de sódio.

“Se você não quiser adicionar açúcar a uma panela de molho marinara, mas os tomates estiverem um pouco ácidos, adicione um pouco de bicarbonato de sódio. Simplesmente misture 1/4 a 1/2 colher de chá na panela e cozinhe por alguns minutos”, explica.

