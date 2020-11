Julia Roberts é um ícone da moda. Não importa quantos anos tenha, ela sempre será uma inspiração em cada look que usar.

E é um exemplo claro de estilo e elegância, um modelo que todos queremos seguir, principalmente aos 50 anos. Para ela não há limites nem vestimentas que devam ser interrompidas nessa idade, basta saber combiná-los para ficar bonita e sofisticada.

Julia Roberts com minivestido, meia-calça e tênis define tendências para mulheres de 50 anos

Uma das tendências que a atriz colocou para esta temporada é ideal para mulheres com mais de 50 anos que desejam um look confortável e estiloso.

Trata-se de usar um minivestido, mas para usá-lo com elegância, a celebridade usou meia-calça preta e tênis, um look perfeito para qualquer ocasião e muito original.

Ela também usava um lindo vestido blazer rosa pastel perfeito para o outono e inverno, que combinava com meia-calça e botinhas pretas.

Sem dúvida, esse look também é perfeito para vestir aos 50 anos, o que permite usar vestidos curtos e dar um toque de elegância com essas peças.

As meias-calças são uma das roupas preferidas da famosa atriz para complementar seus looks, e são ideais para dar um toque de elegância a looks a partir dos 50 anos.

Mini vestido preto

Short com meias de malha

Vestido e sapatos

