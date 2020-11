Bebidas quentes: descubra todos os seus benefícios

Se você gosta de beber bebidas quentes, temos boas notícias para você: elas contêm muitos benefícios para a saúde.

Embora você deva ter em mente que para torná-los mais eficazes, bebidas quentes não devem estar fervendo. Assim, nos certificaremos de que não causemos danos extras às membranas mucosas.

Os benefícios

Aliviam cólicas menstruais

Bebidas quentes também podem ajudar a reduzir as dores menstruais. Isso porque o calor da água geralmente tem um efeito calmante e relaxante nos músculos abdominais.

Por exemplo: uma infusão de sálvia ajudaria você a relaxar tais cólicas e espasmos comuns durante a síndrome menstrual.

Melhoram a circulação sanguínea

Outro benefício importante das bebidas quentes é que elas melhoram a circulação sanguínea. Eles promovem principalmente a atividade nervosa e muscular para que o coração bombeie mais fortemente.

Não podemos esquecer que nosso corpo precisa de líquidos para funcionar harmoniosamente, mas se, além disso, essas bebidas têm uma temperatura quente ou ligeiramente quente (nunca fervendo), alcançaremos um sistema nervoso e circulatório mais saudável.

Aliviam a congestão nasal e a dor de garganta

Bebidas quentes também podem ser um excelente remédio natural para congestão nasal, tosse e dor de garganta.

No entanto, lembre-se que não só as infusões clássicas de mel e limão vão ajudá-lo: sopas quentes também são uma escolha mais do que certa nesses casos.

Combatem o envelhecimento precoce

Removendo toxinas de nossos corpos, estaríamos ajudando nosso corpo a não adoecer ou envelhecer mais rápido.

Além disso, consumir água quente nos ajudaria a “reparar” as células da pele, promovendo sua elasticidade, nutrição e umidade natural.

São um bom diurético

Bebidas quentes carregam mais toxinas do que as frias. É até possível que em caso de infecção, eles vão ajudá-lo ainda mais.

Fonte: Nueva Mujer