Tecnologia: Samsung inicia venda oficial do novo smartphone Galaxy S20 FE no Brasil

O novo smartphone Galaxy S20 FE (Fan Edition) já está disponível para venda oficial no Brasil. A partir desta sexta-feira (13), o dispositivo pode ser encontrado nas lojas físicas e online da Samsung e também em redes varejistas parceiras.

Como revelado, "o smartphone foi projetado para proporcionar experiências de alto nível em um mundo em acelerada transformação, a partir de recursos selecionados da linha Galaxy S20".

O aparelho conta com rolagem de tela super suave, Inteligência Artificial (IA) para a câmera, processador avançado, bateria de longa duração e armazenamento interno expansível até 1TB, além do design premium, com seis opções de cores: Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy e Cloud White.

"O Galaxy S20 FE está disponível em duas versões: 6GB de memória RAM e armazenamento interno de 128GB, com preço sugerido de R$ 4.499,00, e 8GB de memória RAM e 256GB de armazenamento interno, com preço sugerido de R$ 4.999,00", detalhou.

Ainda de acordo com as informações, quem adquirir um Galaxy S20 FE até o próximo dia 22 de novembro e se cadastrar no site Samsung Para Você entre 13/11/2020 e 20/12/2020, ganhará um voucher de R$ 700,00 para compras de produtos da Samsung.

Com informações da Samsung

