Pão fresco: o segredo para fazer a massa de pão crescer mais rápido

Muitas receitas exigem horas de descansos para que fazer a massa de pão crescer. No entanto, é possível reduzir de forma consideravelmente com um truque. Segundo o site “Genial”, o truque é muito simples.

“Se a massa de fermento demorar para "crescer", coloque um copo medidor cheio de água no micro-ondas e ligue-o no alto por alguns minutos até a água ferver. Em seguida, coloque a massa coberta no microondas ao lado do copo d'água e feche a porta. O ar quente e o vapor farão com que a massa cresça mais rápido”, explica a publicação.

